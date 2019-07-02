بيراميدز يعلن عن اسم مديره التنفيذي الجديد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 14:15

كتب : محرر في الجول

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تولي ممدوح عيد مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر" خبر تعيين ممدوح عيد الذي يعد وكيلا لعدد من نجوم الكرة المصرية وخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر.

وأشار بيان بيراميدز "جاء تعيين ممدوح عيد لما يمتلكه من خبرات إدارية وتسويقية متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة النادي خلال الفترة المقبلة".

ويتولى ممدوح عيد منصب المدير التنفيذي للنادي خلفا لمحمد جمال العاصي الذي كان يتولى المنصب قبل إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تنازله عن حصته في نادي بيراميدز بعد انتهاء الموسم الجاري وقرر خوض تجربة جديدة في أوروبا.

وضمن بيراميدز على الأقل المشاركة ببطولة الكونفدرالية في حال الحصول على المركز الثالث.

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