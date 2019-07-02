سبورت: برشلونة رفض 70 مليون يورو لبيع عثمان ديمبيلي

رفض نادي برشلونة الإسباني عرضا مقدما من بايرن ميونيخ الألماني لضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي مقابل 70 مليون يورو.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وأظهر مسؤولو العملاق البافاري رغبتهم في ضم الفرنسي الشاب بتقديم عرض أول لضم اللاعب الذي انضم لبرشلونة مقابل 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون كحوافز من صفوف بوروسيا دورتموند منذ موسمين.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن لا يفكر برشلونة في بيع اللاعب بمبلغ أقل من 95 مليون يورو.

في حين تسعى إدارة بايرن ميونيخ لتعويض رحيل الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري بعد نهاية تعاقدهم مع النادي.

وتضم قائمة البافاري لتدعيم مركز الجناح، ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي، الذي تم تقييمه بمبلغ 100 مليون يورو.

وينتظر برشلونة رفع البافاري قيمة عرضه من أجل ضم ديميبلي الذي يفتح رحيله الباب لعودة البرازيلي نيمار من جديد.

الجناح الشاب البالغ 22 عاما الذي يتواجد في مصر حاليا لمتابعة كأس الأمم الإفريقية، سجل 14 وصنع 9 في 42 مباراة بجميع المسابقات الموسم المنصرم.

اقرأ أيضا:

جنش: ناجي ليس مسؤولا عن إصابتي.. إدارة الزمالك لم تدعمني بأي رسائل ويكفيني حب الجماهير

من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟

تاريخ لعنة الـ9 نقاط في أمم إفريقيا.. مصر نجت مع المعلم وسقطت قبله

من يريد المتعة فليشاهد الجزائر

السنغال لم تفقد إيمانها في ماني