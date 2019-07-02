أبو ريدة: بعض المباريات لم تشهد حضورا كقرار من الجمهور.. التذاكر في كل مكان

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري إن الجماهير هي المقصر إن لم تجد التذاكر وليس اللجنة المنظمة موضحا أنها تباع في كل مكان، وشدد على أنه بعد الاستثمار في ملاعب كرة القدم فستكون الدولة مستعدة لاستضافة أي بطولة في أي وقت.

وصرح أبو ريدة في مؤتمر عقده للرد على أسئلة الصحفيين قائلا: "الحكومة المصرية ترى أن إفريقيا في قلب كل إنسان مصري، وهدفنا في مصر إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع أن تنظم حدثا عالميا في فترة قصيرة".

وأضاف "لأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك 24 ملعبا لتدريب المنتخبات المشاركة".

وواصل "من المهم جدا أن تعود العائلات للمدرجات من جديد بعد غياب، خلال الفترة الماضية كانت المباريات تقام بدون جماهير مع نظام التذاكر أتمنى العودة بصورة طبيعية، مصر استثمرت في البنية التحتية وطورت الملاعب بالكامل".

وكانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا خلال بداية العام الجاري، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون لسوء البنية التحتية في الدولة.

وواصل رئيس اتحاد الكرة المصري حديثه قائلا: "كنت حريصا للاجتماع مع الإعلام للحديث عن البطولة، وللرد على جميع الاستفسارات الخاصة بكأس الأمم".

وأردف "اللجنة المنظمة بذلت مجهودا ضخما خلال 4 أشهر فقط لتنظيم البطولة، والخروج بصورة مميزة، وألتمس العذر في أي تقصير لضيق الوقت".

وتابع "قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، هناك عدد كبير من الاتحادات طلب مجموعة من التذاكر".

واسترسل "نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار".

وأكمل "يوجد بعض المشاكل لكن تم تداركها تباعا، وبسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون بطاقة المشجع، لكن لم يكن مخططا لهذا، أطالب الجماهير بالصبر لأن العملية هدفها الحفاظ على سلامة الضيوف، والأمور ستكون أفضل فيما هو قادم".

وأضاف "من السهل فتح المدرجات والملاعب للجماهير، لكن خوفا على الضيوف لا يتم ذلك حرصا على سلامة الجماهير".

وتابع "بإمكان الجميع شراء التذاكر في الملاعب وجميع الأماكن، ليس مهما بالنسبة لي أن يمتلئ الاستاد دون أن أعرف ماهية المشجع الموجود حرصا على سلامة الجميع، يمكن أن يأتي مشجع لم يسجل من أجل بطاقة المشجع أو التذاكر ويطالبني بفتح الاستاد، التقصير هنا ليس من اللجنة المنظمة، الطريق معروف للحصول على التذاكر".

واستكمل "كان من السهل أن نفتح الباب لكل المشجعين، ولكن لابد من أن نعلم كل من في الملعب. قمنا بتوفير مكان لخدمات شركة تذكرتي في كل استاد لتسهيل الأمور على المشجعين. مباريات المنتخبات العربية كان عليها إقبالا شديدا، ولكن بعض المباريات لم تشهد حضورا كقرار من الجمهور".

وأتم "هناك اتصالات من جميع الوزارات لإيجاد حلول بديلة في المرحلة المقبلة بعد بداية الأدوار النهائية".

وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة وتقام مباراتان الأولى على استاد السلام بين المغرب وثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، والثانية بين أوغندا والسنغال على استاد القاهرة.

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