هل تتذكرون الاسم.. إيمري بيلوزوجلو يعود لفينيربهاتشه للمرة الثالثة في مسيرته

آخر من تبقى من جيل منتخب تركيا في كأس العالم 2002، إيمري بيلوزوجلو ينضم لفينيربهاتشه للمرة الثالثة في مسيرته.

إيمري بيلوزوجلو النادي : بلدية إسطنبول

لاعب الوسط التركي البالغ 38 عاما لازال يلعب في أعلى المستويات بالدوري التركي بعدما ساهم في قيادة باشاك شهير في المنافسة على الألقاب خلال 4 مواسم سابقة.

لاعب إنتر الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي سبق له اللعب لجالاتا سراي في بداية مسيرته.

لينضم بعد العودة من تجربته الاحترافية للعب لفينيربهاتشه في الفترة بين 2008 و2012، تخللها موسم وحيد في أتليتكو مدريد الإسباني، ثم عودة لموسمين قبل ارتداء قميص باشاك شهير.

إيمري وقع على تعاقده مع الكناري لموسم وحيد، بعدما قضى 7 مواسم سابقة حقق خلالها 6 ألقاب محلية.

E M R E B E L Ö Z O Ğ L U. © 5⃣ 👉 https://t.co/DNw7MWz4xc pic.twitter.com/SgeKU7CT5G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2019

اللاعب الدولي يمتلك 99 مباراة بقميص تركيا، كان من ضمن الأسماء الأساسية في قائمة تركيا بكأس العالم 2002 وسجل هدفا في شباك كوستاريكا ليساهم في حصد بلاده للمركز الثالث.

وتلقى إيمري الدعوة لارتداء قميص المنتخب مجددا في تصفيات يورو 2020 إذ شارك بعد غياب 525 عن اللعب الدولي تحت قيادة المدير الفني شينول جونوش.

ليصبح رابع صفقة في صفوف الفريق بعد ضم ماكس كروز ومورات ساجلام من صفوف فيردر بريمن وفولفسبورج على الترتيب، والإيراني اللهیار صیادمنش من استقلال طهران.

وعانى الكناري الموسم الماضي من النتائج السلبية التي كان بسببها قريبا من مراكز الهبوط أغلب أطوار الموسم.

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