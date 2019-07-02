كريستال بالاس يتهكم على عرض أرسنال لضم زاها

يشعر نادي كريستال بالاس بالانزعاج من العرض الضئيل الذي قدمه أرسنال لضم المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها في الساعات الأخيرة.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية يوم الإثنين تقريرا يفيد بأن أسنال قدم عرضا رسميا من أجل ضم زاها مقابل 40 مليون يورو.

وذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC يوم الثلاثاء أن إدارة كريستال بالاس تقدر قيمة زاها بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني وتشعر بالغضب من أرسنال بسبب ما يعتقدون أنه محاولة لإنهاء الصفقة بسعر قليل.

مسؤولو كريستال بالاس يتوقعون مبلغا أعلى بكثير من الـ50 مليون جنيه استرليني التي دفعها مانشستر يونايتد مقابل ضم آرون وان بيساكا قبل يومين.

وان بيساكا ظهير أيمن يبلغ من العمر 21 عامًا ويتمتع بخبرة محدودة، عكس الجناح زاها الذي يبلغ من العمر 26 عاما ويتمتع بخبرة واسعة كما أنه يعد لاعبا دوليا مميزا.

الصيف الماضي وقع زاها عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات جعله صاحب الراتب الأعلى في الفريق وهو ما يبرز أهميته للنادي.

وذكرت جريدة ذا صن أن كريستال بالاس تهكم على خطة أرسنال في دفع مبلغ الـ40 مليون جنيه استرليني على أقساط لمدة 5 سنوات.

ويرغب زاها في الرحيل عن كريستال بالاس بحسب ما أوضحت التقارير الإنجليزية.

أرسنال لم يبرم أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات، لكنه ارتبط بالعديد من اللاعبين بحسب التقارير الإنجليزية، مثل: رايان فريزر جناح بورنموث وحكيم زياش جناح أياكس وياسين براهيمي صانع ألعاب بورتو.

وذكر جاديكال زاها أن شقيقه يرغب في اللعب لأرسنال وذلك في تصريحات لـ سكاي سبورتس.

وقال: "ويلفريد يكن كل الاحترام لجماهير كريستال بالاس".

وتابع "اللعب لأرسنال يُعد بمثابة الحلم بالنسبة لأخي".

"وفقا لما قدمه (ويلفريد) لكريستال بالاس ومساعدتهم في الدوري الإنجليزي، فأتمنى أن الفريق يصل لاتفاق مع أرسنال لكي يلعب مع الفريق الذي يشجعه منذ والطفولة ويحلم باللعب له".

ويتواجد زاها حاليا مع منتخب كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تُقام في مصر.

وسجل زاها هدفا في رباعية كوت ديفوار في مرمى ناميبيا يوم الإثنين.

وبدأ زاها مسيرته مع الكرة في أكاديمية كريستال بالاس، وانتقل لمانشستر يونايتد عام 2013 قبل أن يعود يعار إلى كريستال بالاس وكارديف سيتي، ثم يعود بشكل نهائي لكريستال بالاس.

وشارك زاها في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلهم.

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