الأهلي يتدرب يوم السفر إلى إسبانيا.. وتحديد موعد عودة مؤمن زكريا للتدريبات الجماعية

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على خوض الفريق لمران يوم الجمعة قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرة المقبلة.

مؤمن زكريا النادي : أحد الأهلي

ويبدأ تدريب الأهلي يوم الجمعة صباحا في تمام الساعة التاسعة على ملعب التتش، ثم يتوجه من مقر النادي في الجزيرة إلى المطار مباشرة.

ويؤدي الأهلي مرانا مسائيا يوم الثلاثاء على ملعب التتش، بعدما عاد الفريق للتدرب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات على فترتين خلال اليومين الماضيين.

ويؤدي مؤمن زكريا جناح الفريق تدريبات قوية في صالة الجيم استعدادا للعودة للمران الجماعي خلال أسبوع، وذلك بعد أن كان قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في التدريبات واكتفى اللاعب بجلسات علاج طبيعي.

ويخضع أحمد علاء مدافع الأهلي لفحص طبي مساء الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرصة مشاركته في المران الجماعي من عدمها بعد الآلام التي شعر بها نتيجة تعرضه لكدمة خلال مران الفريق مساء الإثنين، اضطر اللاعب على أثرها لمغادرة التدريبات.

ويؤدي كريم وليد "نيدفيد" جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة، والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة في غضروف الركبة.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي تقرير طبي عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة، للتعرف على برنامجه بالكامل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد يتخلله عدة مباريات ودية.

وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة أليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا، في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تعود يوم 16 من نفس الشهر بطائرة خاصة لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

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