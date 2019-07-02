رسميا - سارابيا أول صفقات باريس سان جيرمان الصيفية

أبرم باريس سان جيرمان الفرنسي أولى صفقاته الصيفية بضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

اللاعب البالغ 27 عاما انتقل مقابل 18 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع النادي الأندلسي.

الإسباني انفجر تهديفيا مع إشبيلية مسجلا 23 هدفا وصنع 17 في 52 مباراة موسم 2018-19 بجميع المسابقات.

سارابيا خلال 3 مواسم بقميص إشبيلية سجل 43 هدفا في جميع المسابقات.

وسيتم تقديم اللاعب في ملعب حديقة الأمراء يوم الجمعة المقبل بقميص الفريق الباريسي.

✍️🇪🇸 @Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain ✔️ Interview 🎥 et photos 📷 à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2019

وكان روما وتشيلسي قبل الإيقاف من أبرز المهتمين بضم اللاعب الإسباني الذي فضّل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وودع إشبيلية لاعبه عبر الموقع الرسمي "يشكر النادي سارابيا على العمل الرائع الذي قدمه طوال فترة تواجده وجاء وقت رحيله، لقد أظهر احترافية كبيرة في جميع الأوقات ونتمنى له حظا موفقا في تجربته الجديدة".

ويسعى سان جيرمان لتأمين خط هجوم الفريق حال رحل البرازيلي نيمار في الصيف الجاري في ظل التقارير التي تشير لاقتراب رحيله.

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