ميلنر: نحتاج إلى لاعبين مثل روبرتسون داخل وخارج الملعب

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن زميله أندي روبرتسون لا غنى عنه في صفوف الريدز.

وتطور روبرتسون بشكل رائع ليُصبح واحدًا من أفضل من يشغلون مركز الظهير الأيسر في العالم، فهو يمتلك شخصية قوية في تشكيلة يورغن كلوب عقّب وصوله من هال سيتي في صيف 2017.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن أداء روبرتسون كان جيدًا منذ أن وصل إلى النادي، إنه لا يُصدق حقًا".

وأضاف "المشجعون يحبونه، وأعتقد أن الأمر بدأ في مباراة مانشستر سيتي، لقد ضغط على الجميع في الفريق المنافس على ما أظن، وذهب إلى الحارس ثم فعل كل شيء".

وأكمل ميلنر "لقد تطور بشكل رائع وهو مدافع جيد، كما أنه شخص رائع في غرفة خلع الملابس، ومرِح".

وواصل اللاعب المخضرم "هذا ما يُميزنا كفريق واحد؛ لدينا روح عالية، لذلك أنت في حاجة إلى فتيان مثل روبرتسون".

وأنهى ميلنر حديثه عن زميله قائلاً "إنه جيد مثلما هو في الملعب، فهو رائع في غرفة خلع الملابس".

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