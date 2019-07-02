مهاجم الجزائر مستعد للتضحية بالراحة الصيفية من أجل منتخب بلاده

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

الجزائر - تنزانيا - كأس أمم إفريقيا 2019

لا يجد الجزائري أندي ديلور مهاجم مونبيليه أي مشكلة في التضحية بفترة الراحة الصيفية من أجل منتخب بلاده.

ويشارك ديلور مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية، ولعب مباراة تنزانيا كاملة.

وقال ديلور إنه مُستعد للتضحية بعطلته الصيفية وخوض تحضيرات الموسم الجديد مع فريقه مونبلييه الفرنسي من أجل منتخب الجزائر، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

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جاء ذلك ردا من أندي ديلور على ميشال دير زكاريان مدرب فريق مونبلييه الذي قال سنتابع نتائج المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا، لكن أعتقد أن أندي ديلور سيخوض معنا تحضيرات الموسم الجديد مُبكّرا.

ورد ديلور على مدربه عبر تويتر بقوله: "منتخب الجزائر سيصل إلى أقصى حد ممكن".

وأضاف "بعدها سأنضم للفريق على النحو المتفق عليه".

ديلور سجل 14 هدفا وصنع 7 في الموسم الماضي، ليقوم ناديه بتحويل عقد الإعارة من تولوز إلى عقد دائم.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري الفرنسي يوم 10 أغسطس المقبل.

وفي حالة مواصلة الجزائر للمغامرة الإفريقية حتى تاريخ المباراة النهائية يوم 19 يوليو الحالي، فإن أندي ديلور قد يكتفي بِفترة راحة قصيرة تدوم أسبوعا، ثم يعود إلى أجواء التدريبات مع فريقه مونبيليه.

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