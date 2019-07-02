مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. اليوم الأخير في مجموعات إفريقيا وسوبر كلاسيكو

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

الكاميرون - غانا

وصلنا إلى نقطة الختام في الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية 2019، واقتربنا من لملمة أوراق حسابات التأهل المعقّدة، وسوبر كلاسيكو ناري مُرتقَب.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2019، والقنوات الناقلة.

يمكنك متابعة كل المواعيد بالتفصيل من هـنـا

أخبار متعلقة

مدرب كينيا: لم أقلل من منتخب السنغال بتصريحاتي قبل المباراة سيسيه: لم أرد أن يسدد ماني ركلة الجزاء الثانية جنش: ناجي ليس مسؤولا عن إصابتي.. إدارة الزمالك لم تدعمني بأي رسائل ويكفيني حب الجماهير

في السادسة مساءً على استاد السويس، تلعب غانا أمام غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 2.

وفي نفس التوقيت على استاد الإسماعيلية، تواجه الكاميرون نظيرتها بنين، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 1، وTime Sports.

وفي التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة، تلعب تونس أمام موريتانيا في أول صدام عربي عربي بالبطولة، على استاد السويس، وتُنقَل عبر beIN Sports MAX 1، وTime Sports.

وفي نفس التوقيت، تواجه أنجولا نظيرتها مالي على استاد الإسماعيلية، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 2.

وفي نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، تستقبل البرازيل غريمتها التاريخية الأرجنتين، في الثانية ونصف صباح الأربعاء، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 3\4.

اقرأ أيضا:

جنش: ناجي ليس مسؤولا عن إصابتي.. إدارة الزمالك لم تدعمني بأي رسائل ويكفيني حب الجماهير

من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟

تاريخ لعنة الـ9 نقاط في أمم إفريقيا.. مصر نجت مع المعلم وسقطت قبله

من يريد المتعة فليشاهد الجزائر

السنغال لم تفقد إيمانها في ماني

مصر 2019 المواعيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. اليوم الأخير في مجموعات إفريقيا وسوبر كلاسيكو ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – ذكرى سيئة على أرض مصر.. وأخرى جنونية من 8 أهداف ساعة | مصر 2019
جوارديولا عن عودة ليفربول التاريخية ضد برشلونة: هناك شيء في أنفيلد لن تجده في العالم ساعة | أوروبا
من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ ساعة | مصر 2019
مدرب كينيا: لم أقلل من منتخب السنغال بتصريحاتي قبل المباراة ساعة | مصر 2019
سيسيه: لم أرد أن يسدد ماني ركلة الجزاء الثانية ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك