مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. اليوم الأخير في مجموعات إفريقيا وسوبر كلاسيكو

وصلنا إلى نقطة الختام في الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية 2019، واقتربنا من لملمة أوراق حسابات التأهل المعقّدة، وسوبر كلاسيكو ناري مُرتقَب.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2019، والقنوات الناقلة.

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في السادسة مساءً على استاد السويس، تلعب غانا أمام غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 2.

وفي نفس التوقيت على استاد الإسماعيلية، تواجه الكاميرون نظيرتها بنين، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 1، وTime Sports.

وفي التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة، تلعب تونس أمام موريتانيا في أول صدام عربي عربي بالبطولة، على استاد السويس، وتُنقَل عبر beIN Sports MAX 1، وTime Sports.

وفي نفس التوقيت، تواجه أنجولا نظيرتها مالي على استاد الإسماعيلية، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 2.

وفي نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، تستقبل البرازيل غريمتها التاريخية الأرجنتين، في الثانية ونصف صباح الأربعاء، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 3\4.

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