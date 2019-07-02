مدرب كينيا: لم أقلل من منتخب السنغال بتصريحاتي قبل المباراة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 00:17

كتب : عاطف شادي

لامين جاساما – دينيس أودهيامبو - السنغال - كينيا

أرجع سيباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كينيا، الهزيمة أمام السنغال إلى نقص خبرة لاعبيه.

كينيا سقطت بثلاثية نظيفة أمام السنغال على استاد الدفاع الجوي، بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح مينييه بعد المباراة: "نفتقد للخبرات، وهو ما تسبب في هزيمتنا أمام السنغال".

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وأضاف: "منتخبنا يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصبح مؤهلا لبطولات أمم إفريقيا المقبلة".

وواصل: "حاولت غلق لمساحات أمام لاعبي السنغال ومضايقتهم، لكن لاعبيني فشلوا في تنفيذ هذا، وجاءت الأهداف من أخطاء دفاعية".

وأتم نافيا أي محاولة للتقليل من السنغال: "لم أسئ لمنتخب السنغال قبل المباراة أو أقلل من قوته، كل ما قلته إن السنغال لم تفز مسبقا بكأس الأمم الإفريقية".

كينيا ورغم هزيمتها، إلا أنها لم تودّع كأس الأمم الإفريقية بعد، إذ يتوجب عليها انتظار نتائج المجموعتين الخامسة والسادسة.

المنتخب الكيني يمتلك 3 نقاط، وفارق أهداف -4، وقد يتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات صاحبة مركز ثالث، وعندها سيواجه مصر على الأرجح.

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