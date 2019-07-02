سيسيه: لم أرد أن يسدد ماني ركلة الجزاء الثانية

اعترف أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه لم يكن يرغب أن يسدد لاعبه ساديو ماني ركلة الجزاء الثانية في المباراة أمام كينيا.

السنغال عبرت إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بفوزها 3-0 على كينيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وصرّح سيسيه بعد المباراة: "كان من المهم أن نحقق الفوز اليوم لنعوض الأداء الذي قدّمناه أمام الجزائر".

المباراة شهدت منعرجا مهما في الشوط الأول عندما أهدر النجم ماني ركلة جزاء لأسود التيرانجا، وعندما تحصلت السنغال على ركلة جزاء أخرى في نهاية المباراة، انبرى لها ماني مجددا، لكنه سجّل بنجاح هذه المرة.

وكشف سيسيه الكواليس: "لم أكن أريد أن يسدد ماني ركلة الجزاء الثاني بعد أن أهدر الأولى، لكن بقية اللاعبين طالبوا أن يتولى ماني التنفيذ حتى يستعيد الثقة، وهو ما وافقت عليه".

وعاد سيسيه ليشيد بلاعبيه: "ظهرنا بشكل جيد ومنظم، وتمتعنا بتركيز شديد، مما أعطانا الأفضلية".

السنغال تواجه أوغندا في دور الـ16 يوم 5 يوليو على استاد القاهرة، وسيسيه حذر للغاية: "أوغندا منتخب قوي، واجهناهم قبل كأس العالم ووصفهم البعض حينها بأنهم فريق ضعيف، ولكني لا أتفق مع ذلك".

وأتم: "اليوم أوغندا منتخب يحظى بالاحترام، وسنستعد جيدا لمواجهته".

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