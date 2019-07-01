عادت قبل فوات الأوان.. الكونغو الديمقراطية تتأهل إلى الدور الثاني

تداركت الكونغو الديمقراطية خسائرها في أول جولتين، وسحقت زيمبابوي في الجولة الثالثة، لتنال المكافأة بعد 24 ساعة.

الكونغو الديمقراطية ضمنت تأهلها إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 اليوم الإثنين، مستفيدة من نتائج المجموعتين الثالثة والرابعة.

منتخب الفهود خسر 0-2 أمام أوغندا في أول مباراة، وخسر بنفس النتيجة أمام مصر في الجولة الثانية، لكنه استفاق بانتصار عريض قوامه 4-0 على زيمبابوي في الجولة الثالثة.

لتحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثالث في المجموعة الأولى، وتضمن اليوم التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

الكونغو الديمقراطية تمتلك 3 نقاط، وفارق أهداف 0، وهو فارق أهداف أفضل من جنوب كينيا ثالثة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط وفارق أهداف -4، وجنوب إفريقيا ثالثة المجموعة الرابعة صاحبة الـ3 نقاط وفارق أهداف -1.

لتصبح الكونغو الديمقراطية ثاني المنتخبات التي تضمن تأهلها من بوابة المركز الثالث، بعد غينيا من المجموعة الثانية بـ4 نقاط.

ومن المنتظر أن تلعب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 أمام مدغشقر أو الجزائر، وهو أمر سيتحدد بعد نهاية مباريات الدور الأول غدا الثلاثاء.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 بعد اليوم الثاني من الجولة الثالثة:

مصر

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

مدغشقر

نيجيريا

غينيا

الجزائر

السنغال

المغرب

كوت ديفوار

مالي

الكاميرون

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