أدم وناس أفضل لاعب في متعة الجزائر أمام تنزانيا

توج أدم وناس لاعب منتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب في انتصار الجزائر أمام تنزانيا.

منتخب الجزائر انتصر على تنزانيا بثلاثية ممتعة في ختام الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا 2019.

وناس تألق وسجل هدفين وصنع آخر ليحصد عن جدارة واستحقاق جائزة أفضل لاعب.

وتحدث وناس عقب المباراة قائلا: "الفوز بثلاث مباريات يعد أمرا جيدا للغاية ويعطينا الثقة في الإدوار النهائية".

وأردف في تصريحاته عقب المباراة "المشوار مازال طويلا ولكننا نُصر لمواصلة طريق الانتصارات".

























































































طوال تاريخ الجزائر في كأس أمم إفريقيا لم يحقق الفريق المقلب بالمحاربين الفوز في كل مباريات دور المجموعات سوى مرة واحدة وكان ذلك في عام 1990 وتوجوا في النهاية باللقب الوحيد في خزائنهم حتى الآن.

وفي 2019 تكرر الأمر فهل بإمتاع كبير فهل يتكرر الإنجاز في النهاية؟

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة بتسع نقاط يليه السنغال بست نقاط ثم ثلاث نقاط لكينيا وأخيرا تنزانيا بدون أي نقطة.

وبذلك سيلاقي منتخب الجزائر ثالث المجموعة الأولى أو الثانية في دور الـ16.

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