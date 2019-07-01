حجازي: منتخب مصر يخشى مواجهة من؟ نستطيع إيقاف أي فريق

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 15:50

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - أوغندا

بلهجة تحدي.. شدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على أن الفريق لا يخشى مواجهة أي منتخب في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وحصد منتخب مصر العلامة الكاملة بعد الفوز بنتيجة 1-0 ضد زيمبابوي ثم 2-0 ضد الكونغو الديموقراطية وأخيرا أوغندا بنتيجة 2-0.

وقال حجازي في تصريحات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "المغرب والجزائر والسنغال هم الأفضل حتى الآن مع الاحترام لكل المنتخبات".

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وأضاف "لم أشاهد أي فريق يحقق الفوز بسهولة في أي مباراة، كل المباريات صعبة".

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وأردف "علينا أن نستعد جيدا لكل المباريات، ودراسة الخصوم، والتعامل مع المباريات خطوة بخطوة حتى نصل لما نريده في النهاية".

ورد حجازي على سؤاله حول المنتخب الذي يريد مواجهته في الأدوار المقبلة بقوله "نحن نلعب بطريقة جماعية، ونستطيع إيقاف أي منتخب سيواجهنا، نأمل أن تستمر الانتصارات مثلما حدث في مرحلة المجموعات".

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