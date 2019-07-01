جوزيه: مستوى مصر لم يكن جيدا ضد أوغندا.. ووليد كان يجب أن يشارك بدلا من عبد الله

قال مانويل جوزيه المدرب السابق للنادي الأهلي ومنتخب أوغندا إنه على الرغم من انتصار منتخب مصر ضد طيور الكركي، إلا ان المستوى لم يكن جيدا، وأشار إلى أن هدف محمد صلاح أفقد المنتخب الأوغندي توازنه وتركيزه.

وصرح جوزيه عبر برنامج "اللعيب" قائلا: "الكل يتحدث بشكل سيء عن المدرب، لكن الفريق لم يلعب بشكل جيد اليوم ولا يمكننا أن ننكر ذلك".

وأضاف "إليك بعض الإحصائيات، أول ركنية لمصر جاءت في الدقيقة 25، لكن أوغندا كانت لها فرصة تهديفية في الدقيقة السابعة ولديها 4 ركنيات".

وواصل "سنحت لأوغندا أكثر من فرصة للتسجيل، ولم تفعل وتلك مشكلتها".

وأكمل "أوغندا عمدت لضغط مصر من منطقة جزاء محمد الشناوي، نعم بدأت مصر جيدا لكنها خشت ضغط أوغندا الكبير".

وتابع "من واقع خبرتي منتخب مصر يلعب مضغوطا وبمسؤولية لأنه يلعب على أرضه ويحمل توقعات الجميع أنه بطل".

وأردف "هناك عدة انتقادات للمدرب، هو شيء يؤثر على اللاعبين".

ونجح منتخب مصر في حصد العلامة الكاملة، التسع نقاط، بعد الفوز بنتيجة 2-0 ضد أوغندا واستمرار نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في كأس الأمم الإفريقية.

واستطرد المدرب الأسطوري السابق للأهلي: "أوغندا كان خصما صعبا للغاية حتى جاء هدف صلاح، أفقد ذلك الخصم تركيزه وتوازنه حتى تلك النقط لم يكن ظهيرا مصر قد هاجما أو أرسلوا كرة عرضية".

وتابع "الهدف الثاني جاء من كرة عرضية بصعود الظهيرين في الملعب والظهير اليمن هو من سجل، كانت تلك هي المرة الوحيدة التي شارك فيها الظهيران في الهجوم بهذا الشكل".

وأكمل "أوغندا بدأت الشوط الثاني بشكل جيد للغاية لكن انهار مستواها شيئا فشيء، وارتكبت مصر العديد من الأخطاء ولم تجد الحفاظ على الاستحواذ".

واسترسل "هناك لاعبون لديهم مشكلة في لأداء مثل عبد الله السعيد، مثلا وليد سليمان يلعب في نفس المركز وليس الجناحين كان أمرا واجبا أن يشارك هو".

وأتم "نعم فازت مصر بالمباريات الثلاث لكن المستوى لم يكن عاليا، ما يحسب هو النتائج والمفترض حاليا أن يحصل المنتخب على المساندة مع مراعاة الضغط باللعب على الأرض وتوقعات أن يتوج المنتخب بطلا للبطولة".

وتصدر منتخب مصر لمجموعته الأولى في كأس أمم إفريقيا، وأصبح من المؤكد أن يواجه أحد الثوالث في دور الـ16، يوم 6 يوليو المقبل في استاد القاهرة. (طالع تفاصيل من قد يكون منافس مصر في ذلك الدور)

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