كوبر: مصر قدمت واحدة من أسوأ مبارياتها دفاعيا ضد أوغندا.. وقلق من مواجهة الأقوى

قال هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق إن الفراعنة قدموا أسوأ أداء دفاعي لهم ضد أوغندا، مشيرا إلى أن الوضع قد يكون مقلقا ضد منتخب أكبر إذ ا ما تمكن من استغلال مثل تلك الفرص التي سنحت لطيور الكركي.

وصرح المدرب الأرجنتيني عبر برنامج "اللعيب" قائلا: "ما رأيناه ضد أوغندا، أن الخصم قدم أقصى مجهود يمكن تقديمه فنيا وجماعيا، لم يمتلك أكثر من ذلك".

وأضاف "وصل الأوغنديون لمرمى مصر كثيرا وحققوا خطورة، لكن ماذا عن منتخب مصر؟ كيف أدى في المباراة؟ ما رد فعله؟".

وواصل "شعوري أن المباراة كانت معقدة للغاية، هدف صلاح منح المنتخب المصري الطمأنينة وبعثر أوراق المنافس الذي اضطر للخروج من أماكنه".

وأكمل "مصر في المقابل كانت تشعر بعدم أمان وعدم طمأنينة كبيرة، خاصة على الصعيد الدفاعي".

وأردف "لم نر من مصر أي بناء قوي، يمكننا أن نقول إن مصر لم تلعب جيدا ولم تنقل الكرة بشكل جيد بجانب عدم النجاح في اللمسة الأخيرة".

هيكتور كوبر قاد منتخب مصر في الفترة من 2015 وحتى 2018، قاد خلالها الفراعنة للعودة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب لـ3 دورات، ووصل لنهائي البطولة وخسر من الكاميرون بنتيجة 2-1، كما قاد مصر لكأس العالم 2018 لأول مرة منذ 1990، وودع البطولة من دور المجموعات بعدما خسر كافة المباريات ضد أوروجواي وروسيا والسعودية على الترتيب.

وواصل الأرجنتيني: "للأسف، كان هناك العديد من المشاكل الدفاعية التي واجهها منتخب مصر بشكل كبير".

وأكمل "تلك واحدة من أسوأ مباريات مصر الدفاعية، وصلت أوغندا لمرمى مصر كثيرا، وذلك يقلقنا كمحللين ومشجعين، أن ذلك لو ضد منافس قوي أعتقد أنه كان سيصبح أكثر خطورة على المرمى".

وتابع "لا نتحدث عن ذلك الفوز بالسعادة التي يجب أن نشعر بها بسبب القلق".

واسترسل "منتخب مصر خرج بنتيجة نموذجية من دور المجموعات، لكن هناك 3 أو 4 تفاصيل تنقص مصر لتمنحنا الطمأنينة والأمان الذي يريح الجماهير".

وعند سؤاله هل تفضل النتيجة أم الأداء قال: "بالطبع أرغب في الحصول على 9 نقاط أولا، يمكن أن تلعب بشكل جيد وتودع البطولة من دور المجموعات".

واستطرد "لكن نتحدث هنا عن توقعات الجماهير، تلك لم نصل لها بعد أو الدوافع التي ترغب الجماهير في وجودها".

وحصد منتخب مصر العلامة الكاملة بعد الفوز بنتيجة 1-0 ضد زيمبابوي ثم 2-0 ضد الكونغو الديموقراطية وأخيرا أوغندا بنتيجة 2-0.

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وتابع كوبر: "أعلم أننا قلقين للغاية، لأنك إن واجهت منافسا أقوى فستكون تلك مشكلة".

وأكمل "لا يمكننا التفكير في كل لاعب بشكل منفصل، لو حللنا فرديا فأفضل اللاعبين فرديا هم تريزيجيه والشناوي والمحمدي".

وواصل "هكذا سنقول إنهم من لفتوا الأنظار بشكل كبير، لكن لو لم يؤد الفريق بشكل جيد كمنظومة حينها ستجدنا نحلل بشكل فردي ونشير لبعض اللاعبين ونتناسى أنه مجهود جماعي".

وأضاف "يمكننا أن نشير إلى بعض اللاعبين، مثل لاعب جيد جدا، عبد الله السعيد، وهذا بشكل فردي، كان من المفترض أن يكون أفضل بكثير، لكن ما نراه ليس عبد الله الذي نعرفه، هناك مجموعة كبيرة كذلك، منها مروان محسن لكنه ليس وحده".

وأتم "إن لم يكن الفريق ككتلة واحدة فسنبدأ بالإشارة بأصابع الاتهام لبعض اللاعبين، صلاح يصنع الفارق وتريزيجيه، لكننا لا نبحث عن منقذ هنا، نتحدث عن مستوى منظومة ككل".

ليختتم مانويل جوزيه المدرب الأسطوري السابق للأهلي التحليل قائلا :"حينما تصل الكرة للاعبي الخط الأمامي مثل تريزيجيه وعبد الله فهم يلجؤون إلى الحل الفردي دوما".

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