مدرب زيمبابوي: كان علينا تغيير حارس المرمى أمام الكونغو.. وأتحمل مسؤولية الخسارة

أعرب صنداي شيدزامبا المدير الفني لمنتخب زيمبابوى عن حزنه لتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية برباعية نظيفة.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي بربعاية دون رد في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال شيدزامبا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم لعب بشكل جيد وكان علينا تغيير حارس المرمى".

وأضاف "قدمنا مستوى سيء والآن علينا العودة للديار ثم إعادة النظر في أداء المنتخب خلال البطولة ومن ثم التحضير للمستقبل".

وأتم تصريحاته "لاعبينا كانوا بطيئين جدا ولم يتمكنوا من العودة في النتيجة وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة".

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى للبطولة برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بـ4 نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا بنقطة واحدة.

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