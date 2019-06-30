لهيطة: كوكا تعرض لكدمة في وتر أكيليس في انتظار الفحوصات

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، إن أحمد حسن "كوكا" تعرض لكدمة قوية.

مصر تفوقت على أوغندا 2-0 في ثالث جولات المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2019، لتتأهل في الصدارة. (طالع التفاصيل)

كوكا شارك في المباراة منذ البداية، لكنه غادر مصابا قبل انقضاء نصف ساعة، ليترك مكانه لـ مروان محسن.

وصرّح لهيطة بعد المباراة: "كوكا تعرّض لكدمة قوية في وتر أكيليس، سيخضع للفحوصات حتى نطمئن عليه".

وأضاف عبر تايم سبورتس: "لا نعرف حجم الإصابة حتى الآن، ولا نريد استباق الأحداث ونقول معلومة غير سليمة".

وأكمل حديثه عن المباراة: "في الشوط الأول هددوا مرمانا كثيرا، لم نظهر بأفضل شكل، لكن أجيري سيتعامل مع كل هذه الأمور الفنية. المنتخب سيتحسن في الدور المقبل".

وأضاف: "لدينا تدريب صباح الغد، وعلى الأغلب سيتم إلغاء التدريب المسائي بسبب إجهاد اللاعبين".

وأتم: "أجيري بارك للاعبين بعد المباراة وأخبرهم أنه ينتظر منهم المزيد".

مصر أنهت الدور الأول بالعلامة الكاملة، وتواجه ثاني المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

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