لائحة كأس أمم إفريقيا توضح – هل تستمر إنذارات رباعي الفراعنة في الدور الثاني
الأحد، 30 يونيو 2019 - 23:15
كتب : FilGoal
يملك 4 لاعبين في منتخب مصر إنذارات بعد نهاية الدور الأول بالنسبة للفراعنة.
محمد النني، محمود علاء، علي غزال، أحمد المحمدي، كلهم نالوا إنذارات في مباريات الدور الأول، ولكن هل تستمر في الدور الثاني.
لوائح البطولة تنص على أن أي لاعب يتلق إنذارا في الدور الأول يتم إزالته في الدور الثاني، إلا إذا كان إنذارا ثانيا في المباراة الثالثة حينها يجب على اللاعب أن يقضي عقوبة الإيقاف في أول مباراة من دور الـ16.
ذلك يعني، أن منتخبنا سيدخل الدور الثاني دون أي إنذارات.
هربنا، بأداء أقل من المتوسط.
سددت أوغندا على مرمى مصر 16 مرة، منهم 7 بين القائمين والعارضة. ولكن في النهاية فاز منتخب مصر 2-0، من 4 محاولات ناجحة فقط على مرمى طيور الكركي.
أحيانا، يجب عليك الفوز فقط دون النظر للأداء.
هدفا محمد صلاح وأحمد المحمدي – مثل مباراة الكونغو الديمقراطية – حسما المباراة لصالح المصريين في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)
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