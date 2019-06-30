لائحة كأس أمم إفريقيا توضح – هل تستمر إنذارات رباعي الفراعنة في الدور الثاني

يملك 4 لاعبين في منتخب مصر إنذارات بعد نهاية الدور الأول بالنسبة للفراعنة.

محمد النني، محمود علاء، علي غزال، أحمد المحمدي، كلهم نالوا إنذارات في مباريات الدور الأول، ولكن هل تستمر في الدور الثاني.

لوائح البطولة تنص على أن أي لاعب يتلق إنذارا في الدور الأول يتم إزالته في الدور الثاني، إلا إذا كان إنذارا ثانيا في المباراة الثالثة حينها يجب على اللاعب أن يقضي عقوبة الإيقاف في أول مباراة من دور الـ16.

ذلك يعني، أن منتخبنا سيدخل الدور الثاني دون أي إنذارات.

هربنا، بأداء أقل من المتوسط.