لائحة كأس أمم إفريقيا توضح – هل تستمر إنذارات رباعي الفراعنة في الدور الثاني

الأحد، 30 يونيو 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

يملك 4 لاعبين في منتخب مصر إنذارات بعد نهاية الدور الأول بالنسبة للفراعنة.

محمد النني، محمود علاء، علي غزال، أحمد المحمدي، كلهم نالوا إنذارات في مباريات الدور الأول، ولكن هل تستمر في الدور الثاني.

لوائح البطولة تنص على أن أي لاعب يتلق إنذارا في الدور الأول يتم إزالته في الدور الثاني، إلا إذا كان إنذارا ثانيا في المباراة الثالثة حينها يجب على اللاعب أن يقضي عقوبة الإيقاف في أول مباراة من دور الـ16.

أخبار متعلقة

استقلال الكونغو الديمقراطية بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس المحمدي رجل مباراة مصر وأوغندا هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

ذلك يعني، أن منتخبنا سيدخل الدور الثاني دون أي إنذارات.

هربنا، بأداء أقل من المتوسط.

سددت أوغندا على مرمى مصر 16 مرة، منهم 7 بين القائمين والعارضة. ولكن في النهاية فاز منتخب مصر 2-0، من 4 محاولات ناجحة فقط على مرمى طيور الكركي.

أحيانا، يجب عليك الفوز فقط دون النظر للأداء.

هدفا محمد صلاح وأحمد المحمدي – مثل مباراة الكونغو الديمقراطية – حسما المباراة لصالح المصريين في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

استقلال الكونغو الديمقراطية

مدغشقر = كرة القدم

وائل جمعة عن أزمة وردة: لأول مرة أرى "رابطة لاعبين" أقوى من المدرب والاتحاد

خبر في الجول - الأهلي يتحرك لضم قائد المنتخب الأوليمبي

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الإثنين 1 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. المغرب لحسم الصدارة والسنغال لتجنب مصر 44 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - ذكريات متجددة.. وحسم محتمل لمنافس مصر 56 دقيقة | مصر 2019
رئيس الزمالك: لن نُكمل الدوري بحارس واحد.. سنقيد بديلا لـ جنش في القائمة ساعة | مصر
رئيس الزمالك يعرض عقد كهربا ويوجه 3 رسائل نارية لـ اللاعب ساعة | مصر
منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة ساعة | مصر 2019
عودة إلى المهد.. رسميا – دينيس سواريز يغادر برشلونة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك