مدرب الكونغو الديمقراطية: المرتدات كانت طريقنا للفوز على زيمبابوي برباعية

اعترف فلورانت إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أن فوز فريقه على زيمبابوي برباعية دون رد كان السبب الأكبر فيه هو الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي بربعاية دون رد في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال إيبينجي عقب المباراة للصحفيين: "نجحنا في تعويض الخسارة أمام أوغندا ثم مصر لذلك أشكر اللاعبين على هذا الانتصار الكبير".

وأكمل "اعتمدنا على الهجمات المرتدة وأخبرت اللاعبين أننا سنخوض المباراة وكأنها الأخيرة لنا من أجل تحقيق الفوز".

وأتم "كان لدينا السيناريو المثالي في إحراز الأهداف سريعا مستغلين أخطاء حارس المرمى، وعلي أن أهنئ اللاعبين على الأداء والفوز".

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى للبطولة برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بـ4 نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا بنقطة واحدة.

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