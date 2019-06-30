المحمدي: أمم إفريقيا تزداد صعوبة كلما تقدمنا في أدوار البطولة

يعتقد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن بطولة أمم إفريقيا تزداد صعوبة مع تقدم الفراعنة من دور لآخر.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أوغندا مصر

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعدما حصد العلامة الكاملة من دور المجموعات بالفوز في المباراة الأخيرة على أوغندا بهدفين دون رد.

وقال المحمدي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "مواجهة أوغندا كانت صعبة لأن منتخب من أقوى منتخبات المجموعة".

وأضاف "أوغندا واجهتنا أكثر من مرة في الفترة الأخيرة وهم يعرفون جميع لاعبي منتخب مصر جيدا".

وأكمل "أن نخرج بشباك نظيفة في المباراة الثالثة على التوالي ونظهر بمستوى دفاعي جيد ونتصدر المجموعة كل هذا يمنحنا دفعة قوية للتقدم أكثر في البطولة".

قائد منتخب مصر أوضح "الأهم هو تحقيق الفوز بغض النظر عن اسم المنافس، شاهدنا جميعا اليوم منتخب نيجيريا يخسر أمام مدغشقر".

وأوضح "كل المنتخبات الآن أصبحت قوية ولديهم أساليب حديثة في التدريب ومعرفة نقاط قوة وضعف الخصوم، لذلك الحلول الفردية هامة للغاية مثلما سجل صلاح الهدف الأول في شباك أوغندا".

وأتم تصريحاته "القادم في البطولة هو الأصعب بالنسبة لنا وسنبدأ التحضير سريعا لمباراة دور الـ16".

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى للبطولة برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بـ4 نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا بنقطة واحدة.

وحتى الآن لم يتحدد منافس مصر في دور الـ16 والذي سيكون أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.(طالع التفاصيل)

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