المحمدي رجل مباراة مصر وأوغندا

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 أحمد المحمدي رجلا لمباراة مصر وأوغندا في ختام دور المجموعات.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أوغندا مصر

وفاز منتخب مصر على أوغندا بثنائية دون رد ليتأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بهدفي محمد صلاح وأحمد المحمدي.

هدف المحمدي في أوغندا هو الثاني له في البطولة بعدما سجل في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة السابقة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى للبطولة برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بـ4 نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا بنقطة واحدة.

وحتى الآن لم يتحدد منافس مصر في دور الـ16 والذي سيكون أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. (طالع التفاصيل)

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