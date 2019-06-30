رسميا - مانولاس يتحوّل من روما إلى نابولي

الأحد، 30 يونيو 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

كوستاس مانولاس - روما

أعلن نادي روما عن انتقال لاعبه كوستاس مانولاس، إلى نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي العاصمة أعلن عبر موقعه الرسمي رحيل مدافعه اليوناني بالانضمام لـ نابولي، مقابل 36 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

مانولاس (28 عاما) انضم إلى روما عام 2014 قادما من أوليمبياكوس، مقابل 15 مليون يورو.

أخبار متعلقة

بالفيديو - صلاح يفتتح أهداف مصر في أوغندا بطريقة رائعة هيثم فاروق عن أزمة وردة: أجيري بلا شخصية.. إذا كان جوزيه بدلا منه "لهد المعبد" مدرب بوروندي: الطرد المبكر أثار غضبنا.. أكملنا المباراة رغم الظروف إصابة كوكا أمام أوغندا

المدافع الدولي اليوناني خاض 206 مباراة، مسجلا 8 أهداف، وصانعا 7.

ولم يساهم مانولاس في تتويج روما بأي بطولة، لكنه سجّل هدفا تاريخيًا خالدا في شباك برشلونة بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ساهم في الإطاحة برفاق ليونيل ميسي.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف معايير الزمالك لاختيار حارسه الجديد بعد إصابة جنش

في الجول يكشف – تفاصيل خطة الأهلي لضم رمضان "قيمة العرض ومطالب هيدرسفيلد"

خبر في الجول – الزمالك يحول كهربا للتحقيق

الأهلي: الخطيب يكلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

أنت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا

مانولاس روما نابولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص 30 ثاتيه | مصر
لهيطة: كوكا تعرض لكدمة في وتر أكيليس في انتظار الفحوصات دقيقة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديمقراطية: المرتدات كانت طريقنا للفوز على زيمبابوي برباعية 13 دقيقة | مصر 2019
المحمدي: أمم إفريقيا تزداد صعوبة كلما تقدمنا في أدوار البطولة 15 دقيقة | مصر 2019
أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج 17 دقيقة | مصر 2019
ديسابر: مصر سجلت عكس مجريات اللعب.. وفخور باللعب في استاد القاهرة 20 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك