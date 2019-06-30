رسميا - مانولاس يتحوّل من روما إلى نابولي

أعلن نادي روما عن انتقال لاعبه كوستاس مانولاس، إلى نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي العاصمة أعلن عبر موقعه الرسمي رحيل مدافعه اليوناني بالانضمام لـ نابولي، مقابل 36 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

مانولاس (28 عاما) انضم إلى روما عام 2014 قادما من أوليمبياكوس، مقابل 15 مليون يورو.

المدافع الدولي اليوناني خاض 206 مباراة، مسجلا 8 أهداف، وصانعا 7.

ولم يساهم مانولاس في تتويج روما بأي بطولة، لكنه سجّل هدفا تاريخيًا خالدا في شباك برشلونة بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ساهم في الإطاحة برفاق ليونيل ميسي.

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