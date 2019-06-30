بالفيديو - صلاح يفتتح أهداف مصر في أوغندا بطريقة رائعة

الأحد، 30 يونيو 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - أوغندا

افتتح محمد صلاح أهداف منتخب مصر في شباك أوغندا بتسديدة أكثر من رائعة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أوغندا
مصر

منتخب مصر يلعب ضد أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019 في استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 36 حصل محمد صلاح على خطأ أمام منطقة جزاء أوغندا بعدما تعرض لمخالفة.

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وتقدم صلاح بنفسه لتسديد الركلة ليضعها بطريقة رائعة في شباك دينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا.

هدف صلاح هو الثاني له في بطولة أمم إفريقيا بعدما سجل في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة السابقة.

صلاح أيضا وصل للهدف رقم 4 في بطولات أمم إفريقيا بعدما سجل مرتين في البطولة السابقة عام 2017.

وانفرد محمد صلاح بالمركز الثالث في تاريخ هدافي منتخب مصر عبر التاريخ بعدما وصل للهدف رقم 41.

ويسبقه فقط حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق بـ44 هدفا، وفي المركز الأول الأسطورة حسام حسن بـ76 هدفا.

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