مدرب غينيا: لعبنا بضغوط شديدة أمام بوروندي

أشاد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، بفريقه بعد الانتصار على بوروندي.

غينيا حققت فوزها الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019، وتغلبت على بوروندي 2-0 في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط. (طالع التفاصيل)

وصرّح بوت بعد المباراة: "هدفنا التأهل إلى دور الـ16، وأمامنا الكثير من العمل والثقة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "اللاعبون مرهقون لكنهم لعبوا بشكل جيد".

وواصل: "دخلنا المباراة تحت ضغوط شديدة بعد التعادل مع مدغشقر والخسارة أمام نيجيريا".

غينيا تحتل المركز الثالث في المجموعة، وستنتظر نتائج بقية المجموعات أملا في التأهل ضمن أفضل ثوالث.

اقرأ أيضا:

مدغشقر = كرة القدم

غينيا في مرمى نيران شمال إفريقيا

خبر في الجول - الأهلي يتحرك لضم قائد المنتخب الأوليمبي

خبر في الجول – الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد.. وخيار آخر متاح

أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين"