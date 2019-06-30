مدرب غينيا: لعبنا بضغوط شديدة أمام بوروندي
الأحد، 30 يونيو 2019 - 21:08
كتب : هاني العوضي
أشاد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، بفريقه بعد الانتصار على بوروندي.
غينيا حققت فوزها الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019، وتغلبت على بوروندي 2-0 في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط. (طالع التفاصيل)
وصرّح بوت بعد المباراة: "هدفنا التأهل إلى دور الـ16، وأمامنا الكثير من العمل والثقة".
وأضاف المدرب البلجيكي: "اللاعبون مرهقون لكنهم لعبوا بشكل جيد".
وواصل: "دخلنا المباراة تحت ضغوط شديدة بعد التعادل مع مدغشقر والخسارة أمام نيجيريا".
غينيا تحتل المركز الثالث في المجموعة، وستنتظر نتائج بقية المجموعات أملا في التأهل ضمن أفضل ثوالث.
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