مدرب نيجيريا: احذروا مدغشقر

الأحد، 30 يونيو 2019 - 20:54

كتب : هاني العوضي

جيرنوت روهر - نيكولاس ديبوي - نيجيريا - مدغشقر

اعترف جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بأحقية مدغشقر في الفوز على النسور.

مدغشقر حققت مفاجأة مدوية، وهزمت نيجيريا بهدفين دون رد على استاد الإسكندرية، لتتأهل إلى ثُمن النهائي في صدارة المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وصر ح روهر بعد المباراة: "منتخب مدغشقر كان الأفضل اليوم، لم نستطع مجاراته؛ فقد أرحنا 5 لاعبين حتى نعطي الفرصة للجميع".

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وأضاف مدرب نيجيريا خلال المؤتمر الصحفي: "افتقدنا للروح القتالية، ولذا علينا العمل بجد في المباراة المقبلة".

وبرر إجراء العديد من التعديلات على تشكيلته: "من الطبيعي أن نغيّر في تشكيلتنا، فلدينا العديد من اللاعبين وكلهم يستحقون المشاركة".

وواصل: "فؤجئنا بهدف في بداية المبارة بهدف أركبنا، لديهم دفاع قوي ومنظم، فريق مدغشقر صاحب حظ كبير لكنه يستحق الفوز".

وأتم محذرا بقية المنتخبات: "مدغشقر منتخب مميز، سيبلي حسنا في المباراة المقبلة، على الجميع أن يحذر من مدغشقر".

نيجيريا تأهلت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتنتظرها مواجهة قوية في ثُمن النهائي أمام ثاني المجموعة السادسة التي تضم: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.

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