عبد الحفيظ: قطاع الناشئين نواة مهمة لتشكيل مستقبل الأهلي

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرًا للمران مع الفريق بداية من فترة الإعداد التي انطلقت في الثاني والعشرين من يونيو الجاري.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "اللاعبون الشباب قدموا مردودا أكثر من رائع منذ بداية فترة الإعداد ونالوا إشادة الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي".

وأكد "العناصر الشابة أظهرت روحا قتالية تعكس حرصهم على إثبات جدارتهم من أجل الحصول على فرصتهم مع الفريق الأول".

وأوضح مدير الكرة "شخصية الأهلي وضحت بشدة في العناصر الشابة التي تتواجد في تدريبات الفريق الأول وهو ما يرسل رسالة طمأنينة حول مستقبل فريق الكرة بالأهلي، في ظل العناصر الواعدة من قطاع الناشئين والتي تبقى بمثابة نواة مهمة جدا لتشكيل مستقبل الفريق".

وأشار إلى أن معسكر إسبانيا المنتظر أن ينطلق الجمعة المقبل سيشهد تواجدا لبعض العناصر الشابة التي أثببت نفسها منذ اليوم الأول لها في تدريبات الفريق الأول التي انطلقت يوم ٢٢ يونيو الجاري، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة لاسارتي سيختار عددا من هؤلاء اللاعبين للتواجد مع الفريق في معسكره القادم في إسبانيا.

وواصل عبد الحفيظ حديثه عن تدعيم الفريق الأول بالعناصر المتميزة من قطاع الناشئين، مؤكدًا أنه يتمنى من الجميع الحفاظ على الفرصة والاستمرار في تقديم الأداء المتميز، من أجل تثبيت أقدامه مع الفريق الفترة القادمة وألا تكون حالة التألق التي ظهروا عليها بمثابة حماس البداية فقط، خاصة أن الأهلي يحتاج إلى أبنائه من قطاع الناشئين الذين يمثلون مستقبل الفريق.

وأضاف: "أداء بعض العناصر الشابة في التدريبات الأخيرة كان أمرا مفاجئا بالنسبة لي، خاصة لما أظهرته من قدرات فنية وبدنية مميزة تؤكد أن الأمور تسير في نصابها الصحيح بشأن تشكيل قاعدة قوية من الناشئين ستكون بمثابة خير داعم للفريق الأول مستقبلا".

وفي نهاية تصريحاته أوضح عبد الحفيظ أن عمار حمدي المعار لصفوف الاتحاد السكندري يأتي ضمن العناصر الشابة المتميزة التي يسعى الاهلي لتجهيزها أيضا بعد عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء فترة إعارته.

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