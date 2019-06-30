مدرب مدغشقر للاعبيه: شكرا.. رفعتم رأسي

أظهر نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، امتنانا شديدا للاعبيه بعد الانتصار التاريخي على نيجيريا.

مدغشقر تأهلت إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، بفوزها 2-0 على نيجيريا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. (طالع التفاصيل)

وصرّح ديبوي بعد المباراة: "أود أن أشكر لاعبي فريقي بحرارة شديدة، لقد رفعوا رأسي، إنه لشرف أن نفوز على نيجيريا، أنا فخور باللاعبين".

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "هذه مشاركتنا الأولى، ومن المهم أن نفوز على فريق قوي".

وواصل المدرب الفرنسي: "بعد القرعة، كنا حذرين من مواجهة نيجيريا لأنها منتخب قوي يمتلك تاريخا عظيما ويمتلك لاعبين أصحاب خبرة".

واختتم: "منتخبي الأكثر تركيزا وفاعلية، لكني أخشى علينا من الإرهاق".

مدغشقر رفعت رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، لتواجه ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة في الدور المقبل على استاد الإسكندرية.



























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