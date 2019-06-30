أندرياماتسينورو أفضل لاعب في انتصار مدغشقر التاريخي على نيجيريا

فاز كارولوس أندرياماتسينورو لاعب منتخب مدغشقر، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام نيجيريا.

أندرياماتسينورو قاد مدغشقر لانتصار تاريخي على نيجيريا بنتيجة 2-0، لتتأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 في صدارة المجموعة الثانية. (طالع التفاصيل)

أندرياماتسينورو سجّل هدف مدغشقر الثاني في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري النيجيري.

ليرفع لاعب العدالة السعودي رصيده من الأهداف في هذه البطولة إلى هدفين، بعد أن هز شباك غينيا في أول مباراة.

كما سجّل أندريامتسينورو هدفه الدولي الثامن في 28 مباراة خاضها بقميص مدغشقر.

وصرّح أندرياماتسينورو بعد تسلمه الجائزة: "أشكر فريقي، لقد كنا رائعين رغم ارتكبانا بعد الأخطاء، لكن استطعنا تحقيق الفوز"

وأضاف: "سنواصل بشكل جيد في مستقبل البطولة".

ومن المنتظر أن تلعب مدغشقر في مواجهة ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة في دور الـ16.



























اقرأ أيضا:

مدغشقر = كرة القدم

غينيا في مرمى نيران شمال إفريقيا

خبر في الجول - الأهلي يتحرك لضم قائد المنتخب الأوليمبي

خبر في الجول – الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد.. وخيار آخر متاح

أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين"