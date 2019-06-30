ياتارا رجلا لمباراة غينيا وبوروندي

الأحد، 30 يونيو 2019 - 20:07

كتب : عاطف شادي

محمد ياتارا

حصد محمد ياتارا مهاجم غينيا وليون الفرنسي لقب رجل مباراة منتخب بلاده ضد بوروندي.

ياتارا سجل مرتين في فوز غينيا على بوروندي 2-0، وحصد لفريقه فرصة جيدة للتأهل كأفضل ثالث عن مجموعته.

أول مشاركة لبوروندي لم تفجر أي مفاجآت، 0 فوز، 0 أهداف، وبالتأكيد لا تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

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بوروندي دخلت مباراة غينيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأمل وحيد وهو الفوز على الأفيال الوطنية، واحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ولكن المنطق انتصر، وفازت غينيا على بوروندي 2-0.

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