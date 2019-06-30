ياتارا رجلا لمباراة غينيا وبوروندي

حصد محمد ياتارا مهاجم غينيا وليون الفرنسي لقب رجل مباراة منتخب بلاده ضد بوروندي.

ياتارا سجل مرتين في فوز غينيا على بوروندي 2-0، وحصد لفريقه فرصة جيدة للتأهل كأفضل ثالث عن مجموعته.

أول مشاركة لبوروندي لم تفجر أي مفاجآت، 0 فوز، 0 أهداف، وبالتأكيد لا تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

بوروندي دخلت مباراة غينيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأمل وحيد وهو الفوز على الأفيال الوطنية، واحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ولكن المنطق انتصر، وفازت غينيا على بوروندي 2-0.

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