يوفنتوس يعلن وصول رابيو

الأحد، 30 يونيو 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

رابيو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي وصول أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلى مدينة تورينو تمهيدا للانضمام لصفوف السيدة العجوز.

ومن المنتظر أن يخضع رابيو للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة ومن ثم يوقع عقود انضمامه لصفوف يوفنتوس رسميا.

رابيو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع ناشئين باريس سان جيرمان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الذي لعب معه منذ عام 2013 وحتى 2019.

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وانتهى تعاقد رابيو مع سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي ولم يوافق اللاعب الفرنسي على الاستمرار مع العملاق الباريسي.

وبمجرد علم نادي سان جيرمان بعدم رغبة رابيو في الاستمرار معهم أبعد توماس توخيل المدير الفني للفريق اللاعب من حساباته الفنية ولم يشارك في أي مباراة في الدور الثاني من الموسم المنقضي.

رابيو سيكون الصفقة الرسمية الثانية لنادي يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية بشكل مجاني، بعد التعاقد قبل أسابيع مع آرون رامسي نجم أرسنال السابق ولاعب منتخب ويلز.

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