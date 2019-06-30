نجم غانا يعترف: لم أكن مرتاحا في مركزي أمام الكاميرون

اعترف كوادو أسامواه لاعب منتخب غانا، أنه لم يكن مرتاحا لتوظيفه في مواجهة الكاميرون.

غانا فشلت في الفوز للمباراة الثانية على التوالي، واكتفت بالتعادل 0-0 أمام الكاميرون في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وعلّق أسامواه بعد المباراة على إشراكه في خط الوسط بدلا من مركز الظهير الأيسر المعتاد على اللعب فيه: "لم أقدّم أفضل مبارياتي أمام الكاميرون، لأني أعرف ما أستطيع فعله في مركزي الطبيعي".

وأضاف في تصريحاته بالمنطقة الإعلامية المختلطة التي نقلها موقع GhanaWeb: "واجهت صعوبات في التمركز، لكن الدفاع لم يكن مشكلة بالنسبة لي".

وواصل: "لعبت في مركز خط الوسط الأيسر، وهو مركز غير مريح لي".

وأتم:"لكني حاولت تقديم أفضل ما عندي للفريق".

أسامواه (30 عاما) هو القائد الثاني لمنتخب غانا بعد أندري آيو.

لاعب إنتر ميلان الحالي، ويوفنتوس وأودينيزي السابق، يلعب أغلب الوقت في مركز الظهير الأيسر، لكن مدربه جيمس كويسي أبياه قرر توظيفه بشكل مختلف في البطولة الحالية.

في المباراة الأولى أمام بنين، لم يظهر أسامواه، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، مع إشراك لومور أجبينينو كظهير أيسر.

وفي ثاني المباريات أمام الكاميرون، بدأ أسامواه المباراة في خط الوسط، مع إشراك بابا رحمن كظهير أيسر.

ومع استمرار التعادل السلبي، غادر أسامواه الملعب في الدقيقة 78، وعوّضه القائد العام أسامواه جيان.

أسامواه يلعب بقميص غانا منذ عام 2008، ويمتلك 66 مباراة دولية، سجّل خلالها 4 أهداف، وصنع 11 آخرين.

غانا تمتلك نقطتين من تعادلين أمام بنين والكاميرون، وتحتاج إلى الفوز على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة للإبقاء على حظوظها بالتأهل.

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