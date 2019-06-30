نجوم الكرة المصرية يتذكرون عبر في الجول أهدافا أبهرتهم داخل الملعب

بين مقصية مصطفى حجي ورائعة "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام" والهدف الثاني لمصر في نهائي 1998، يختار نجوم الكرة المصرية أهدافا أبهرتهم داخل الملعب.

في الملعب تختلف الرؤية بالتأكيد، وبالنسبة للاعبين تختلف الأمور تماما.

نجوم الكرة المصرية يختارون، وهذه هي اختياراتهم..

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