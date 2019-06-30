إيتو: أنا مصدوم من نهائي الترجي والوداد.. ولا يجب أن تركض إفريقيا نحو الفيفا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 17:06

كتب : عاطف شادي

إيتو

حث صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية، إفريقيا على التوحد خلف اتحادها القاري لحل مشكلات كرة القدم.

الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية ظهر في المؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا رفقة أحمد حسن والحاج ضيوف، وأبدى سعادته بنقل البطولة لتُلعَب في الصيف.

وقال إيتو: "تنظيم البطولة في الصيف فكرة رائعة قدّمها الاتحاد الإفريقي، فهذا يعطي بعدا آخر للمنافسة".

أخبار متعلقة

أحمد حسن: منتخب الجزائر الحالي يذكرني بجيلي مع مصر في الجول يكشف معايير الزمالك لاختيار حارسه الجديد بعد إصابة جنش الهلال يتعاقد مع أفضل مدرب في رومانيا تايم سبورتس تعلن عن خطتها لإذاعة مباريات الجولة الثالثة في كأس الأمم

وأضاف: "أدعو الجميع لمساندة الاتحاد الإفريقي حتى يبذل جهدا كبيرا لرفع مستوى الكرة في القارة".

وشدد: "إن لم يستغل الأفارقة مهاراتهم في كرة القدم، فلن يقوم بذلك أحد آخر، كرة القدم موجودة بقوة وحاضرة في إفريقيا، علينا أن نتوحّد وألا نركض نحو فيفا لحل مشكلاتنا".

واعترف باندهاشه لما حدث في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي: "لقد صدمتني هذه المباراة، لكن المهم أن يدرك الجميع وجود خطأ، وأنا متأكد أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تصحيحه".

وأردف: "أتمنى ألا تتكرر تلك الأحداث مجددا".

وأتم مبديا استغرابه من مستوى تونس في البطولة حتى الآن بعد أن تعادلت مرتين: "أنا مندهش من مستوى تونس، إذ يمتلك منتخبها لاعبين جيدين ومدرب متميز، لكنهم خارج المنافسة حتى الآن، ولكني أرى أن فرصة الفوز ستتاح لهم أخيرا أمام موريتانيا حتى يعبروا إلى الدور التالي".

إيتو توج بكأس الأمم الإفريقية مرتين رفقة الكاميرون عامي 2000 و2002، وخسر نهائي 2008 أمام مصر، وسجّل 18 هدفا إجماليا في تاريخ المسابقة.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف معايير الزمالك لاختيار حارسه الجديد بعد إصابة جنش

في الجول يكشف – تفاصيل خطة الأهلي لضم رمضان "قيمة العرض ومطالب هيدرسفيلد"

خبر في الجول – الزمالك يحول كهربا للتحقيق

الأهلي: الخطيب يكلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

أنت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا

مصر 2019 صامويل إيتو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد الكارثة مع إيطاليا.. رسميا – فينتورا يتولى تدريب فريق مغمور في القسم الثاني 19 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يعلن وصول رابيو 21 دقيقة | أوروبا
أول مباراة لـ جهاد جريشة في كأس أمم إفريقيا 30 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 - مدغشقر (1) (0) نيجيريا.. بوروندي (0) (1) غينيا 59 دقيقة | مصر 2019
أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين" ساعة | مصر 2019
نجم غانا يعترف: لم أكن مرتاحا في مركزي أمام الكاميرون ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك