إيتو: أنا مصدوم من نهائي الترجي والوداد.. ولا يجب أن تركض إفريقيا نحو الفيفا

حث صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية، إفريقيا على التوحد خلف اتحادها القاري لحل مشكلات كرة القدم.

الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية ظهر في المؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا رفقة أحمد حسن والحاج ضيوف، وأبدى سعادته بنقل البطولة لتُلعَب في الصيف.

وقال إيتو: "تنظيم البطولة في الصيف فكرة رائعة قدّمها الاتحاد الإفريقي، فهذا يعطي بعدا آخر للمنافسة".

وأضاف: "أدعو الجميع لمساندة الاتحاد الإفريقي حتى يبذل جهدا كبيرا لرفع مستوى الكرة في القارة".

وشدد: "إن لم يستغل الأفارقة مهاراتهم في كرة القدم، فلن يقوم بذلك أحد آخر، كرة القدم موجودة بقوة وحاضرة في إفريقيا، علينا أن نتوحّد وألا نركض نحو فيفا لحل مشكلاتنا".

واعترف باندهاشه لما حدث في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي: "لقد صدمتني هذه المباراة، لكن المهم أن يدرك الجميع وجود خطأ، وأنا متأكد أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تصحيحه".

وأردف: "أتمنى ألا تتكرر تلك الأحداث مجددا".

وأتم مبديا استغرابه من مستوى تونس في البطولة حتى الآن بعد أن تعادلت مرتين: "أنا مندهش من مستوى تونس، إذ يمتلك منتخبها لاعبين جيدين ومدرب متميز، لكنهم خارج المنافسة حتى الآن، ولكني أرى أن فرصة الفوز ستتاح لهم أخيرا أمام موريتانيا حتى يعبروا إلى الدور التالي".

إيتو توج بكأس الأمم الإفريقية مرتين رفقة الكاميرون عامي 2000 و2002، وخسر نهائي 2008 أمام مصر، وسجّل 18 هدفا إجماليا في تاريخ المسابقة.

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