أحمد حسن: منتخب الجزائر الحالي يذكرني بجيلي مع مصر

أشاد أحمد حسن أسطورة كرة القدم المصرية، بمنتخب الجزائر المشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019.

أحمد حسن حضر المؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا رفقة الكاميروني صامويل إيتو والسنغال الحاج ضيوف، وأبدى إعجابه بالخضر.

وصرّح القائد الأسبق لمنتخب مصر: "حتى اللحظة، أعتقد أن منتخب الجزائر هو الأفضل بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية؛ بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها في مباراتي كينيا والسنغال".

وأضاف: "جمال بلماضي مدرب الجزائر ساهم في عودة الجزائر إلى مستوياته المعهودة".

وأتبع: "لاعبو الجزائر يتحلون بالروح القتالية، وما يقدّمه لاعبوه حاليا يذكّرني بمنتخب مصر خلال فترة تواجدي في الملاعب".

وأتم: "الجزائر تملك مجموعة رائعة من اللاعبين، وأعتقد أنه منتخب مرشح بقوة للفوز بالبطولة، لكن تبقى مصر هي المرشح الأوفر حظا لحصد اللقب".

الجزائر حصدت 6 نقاط من انتصارين على كينيا والسنغال، لتتأهل رسميا إلى الدور ثُمن النهائي بعد مرور جولتين.

منتخب الأفناك يبحث عن لقبه الثاني، بعد أن توج بالبطولة للمرة الوحيدة عام 1990 على ملعبه.

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