وان بيساكا: لا يسعني الانتظار لكي أبدأ العمل مع سولشاير

بعد لقائه مع مدربه الجديد، أعرب آرون وان-بيساكا لاعب مانشستر يونايتد الجديد عن تطلعه للعمل مع المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير والتطور أكثر تحت قيادته.

فقد أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا يوم السبت عن ضم آرون وان-بيساكا مدافع كريستال بالاس بعقد يمتد لخمسة مواسم مع أحقية التمديد لعام إضافي.

وقال بيساكا في تصريحات لموقع ناديه الجديد "أشعر بالحماس ولا يسعني الانتظار لكي أبدأ العمل معه. كما قلت، يمكنني أيضًا تعلم الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات".

وأضاف "لقد أقنعني مشروع سولشاير بالقدوم إلى هنا، وأتمنى أن يتطور مستواي بشكل أكبر مع الفريق".

بعد قضاء معظم مسيرته كلاعب في لندن، يمثل انتقال بيساكا إلى يونايتد بداية جديدة في حياته، وهو الذي أعرب عن فضوله للتعرف على مدينة مانشستر وحماسه الشديد للعب في أولد ترافورد مرتديًا قميص الشياطين الحمر.

وأوضح "لقد ترعرت في لندن، ولكنني أمام تحدٍ جديد الآن ويجب عليّ أن أحافظ على كامل تركيزي".

وواصل "لا أعلم الكثير عن مدينة مانشستر في الوقت الحالي. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني تعلمها هنا، وأنا أتطلع لذلك كثيرًا".

وأكمل "اللعب في أولد ترافورد للمرة الأولى بقميص النادي سيكون أمرًا مختلفًا، ولكن هذا ما قدمت إلى هنا من أجله. أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا وفصلًا جديدًا في مسيرتي".

شبكة سكاي سبورتس قالت في وقت سابق إن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد دفع 45 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 5 ملايين إضافات.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى الفريق الأول قادما من الأكاديمية في يناير 2018.

وشارك بيساكا خلال الموسم المنصرم في 39 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف.

وضم يونايتد أولى صفقاته في السوق الصيفية، دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي.

في حين أنه رحل عن صفوفه الثنائي أندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا بعد انتهاء مدة تعاقدهما مع النادي الإنجليزي.

وسيبدأ مانشستر يونايتد جولته التحضيرية يوم 13 من شهر يوليو المقبل سيواجه خلالها فريقي بيرث جلوري وليدز يونايتد.

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