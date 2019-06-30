الاتحاد الجزائري يوزع تذاكر مجانية للجماهير لحضور لقاء تنزانيا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 14:37

كتب : FilGoal

جماهير الجزائر - الجزائر - كينيا

وزع الاتحاد الجزائري لكرة القدم تذاكر مجانية على الجماهير الجزائرية المتواجدة في مصر من أجل حضور مباراة تنزانيا بختام مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب المنتخب الجزائري مباراته الأخيرة ضد تنزانيا يوم الإثنين.

وذكر الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي على تويتر ظهر الأحد: "قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوزيع تذاكر للجماهير التي وصلت القاهرة، وذلك لحضور مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التنزاني".

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ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن السنغال وكينيا، فيما يتذيل منتخب تنزانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

الفوز على كينيا بهدفين دون مقابل وإسقاط أسود التيرانجا بهدف ضمن للجزائر مقعدا في دور الـ16 من المسابقة.

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