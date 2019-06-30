الاتحاد الجزائري يوزع تذاكر مجانية للجماهير لحضور لقاء تنزانيا

وزع الاتحاد الجزائري لكرة القدم تذاكر مجانية على الجماهير الجزائرية المتواجدة في مصر من أجل حضور مباراة تنزانيا بختام مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب المنتخب الجزائري مباراته الأخيرة ضد تنزانيا يوم الإثنين.

وذكر الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي على تويتر ظهر الأحد: "قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوزيع تذاكر للجماهير التي وصلت القاهرة، وذلك لحضور مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التنزاني".

ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن السنغال وكينيا، فيما يتذيل منتخب تنزانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوزيع تذاكر للجماهير التي وصلت القاهرة، وذلك لحضور مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التنزاني#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/l7C2VBbaY8 — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) June 30, 2019

الفوز على كينيا بهدفين دون مقابل وإسقاط أسود التيرانجا بهدف ضمن للجزائر مقعدا في دور الـ16 من المسابقة.

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