ضيوف: صلاح وماني وأوباميانج حصدوا جائزة الحذاء الذهبي لأنهم لم يتركوا فرقهم منتصف الموسم

يرى الحاجي ضيوف نجم السنغال السابق أن تألق اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم كان بسبب عدم إقامة كأس الأمم الإفريقية في الشتاء.

وتقاسم الثلاثي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

وقال ضيوف في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الأحد: "صلاح وماني وأوباميانج أنهوا الموسم في صدارة الهدافين لأنهم تمكنوا من خوض الموسم كاملا دون الغياب عن فرقهم في منتصف الموسم".

وشدد ضيوف على أن إقامة كأس الأمم الإفريقية في الصيف يصب في مصلحة اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، بدلا من الصدام مع فرقهم بسبب الغياب في منتصف الموسم للمشاركة في البطولة.

وتقام البطولة الإفريقية في الصيف لأول مرة وبمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى أيضا.

وأضاف ضيوف "أنا أفضل من يتحدث عن هذه المشكلة، فعندما وقعت لليفربول تم تهديدي بعدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لقد خلقت مشكلة كبيرة مع مدربي وقتها".

ويعتقد مهاجم السنغال السابق أن مستوى البطولة التي تحتضنها مصر مرتفع، وأن هناك مباريات جيدة جدا.

صلاح يتواجد مع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

بينما يخوض ماني مبارياته مع السنغال في المجموعة الثالثة ضد الجزائر وكينيا وتنزانيا.

أما أوباميانج ففشل في التأهل بمنتخب بلاده للعرس الإفريقي.

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