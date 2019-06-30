بيرسي تاو: هدفنا الفوز ضد المغرب للتأهل إلى دور الـ16.. الظروف صعبة وضدنا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 13:16

كتب : عاطف شادي

جنوب إفريقيا - ناميبيا

قال بيرسي تاو مهاجم منتخب جنوب إفريقيا إن التجهيزات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لم تكن كما أرادوا لذلك فوجئ منتخبه بالخسارة في مباراته الأولى ضد كوت ديفوار، لذا طالب دولته بدعم المنتخب خاصة وأن الظروف ليست في صالحه.

وصرح تاو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب قائلا: "التجهيزات لبطولة كأس الأمم لم تكن كما أردنا، لذا كان هناك مفاجآت بالخسارة في الجولة الأولى ضد كوت ديفوار".

بيرسي تاو صنع هدف جنوب إفريقيا الذي سجله بونجاني زونجو وفازت به الأولاد ضد ناميبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة، واختير أفضل لاعب في اللقاء.

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وأضاف "هدفنا الفوز ضد المغرب للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز ضد ناميبيا في الجولة الماضية".

وأتم "أتمنى الدعم من دولتنا للمنتخب للتأهل إلى الدور المقبل كما كان من قبل، خاصة وأن كل الظروف صعبة وتسير ضدنا".

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بعده كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ناميبيا المجموعة بدون أي نقاط.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا يوم الإثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم في تمام السادسة مساء.

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