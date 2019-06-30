أمرابط: لدي 24 ساعة للتعافي من إصابتي.. وسنبذل قصارى جهدنا ضد الأولاد

قال نور الدين أمرابط جناح المنتخب المغربي إنه مازال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة التي لحقت به ضد كوت ديفوار، مشددا على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.

وصرح أمرابط في المؤتمر الصحفي قائلا: "منتخبنا استطاع الفوز في أول مباراتين ضد ناميبيا وكوت ديفوار، لكن يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول المجموعة".

وأضاف "تعرضت لإصابة في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة كوت ديفوار، لكنني تحاملت على نفسي، إصابتي تتحسن ومازال هناك أمامي 24 ساعة للتعافي".

أمرابط صنع هدف المباراة الوحيد الذي فازت به المغرب ضد كوت ديفوار والذي سجله يوسف النصيري، وفاز صاحب الـ32 عاما بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وأتم "منتخب المغرب يضم لاعبين شباب وكذلك أصحاب خبرات كبيرة، ونحن جاهزون تماما لمواجهة جنوب إفريقيا غدا".

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بعده كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ناميبيا المجموعة بدون أي نقاط.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا يوم الإثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم في تمام السادسة مساء.

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