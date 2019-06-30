رينار: فخور بدعم المصريين والجزائريين للمغرب.. وتغيير في التشكيل ضد الأولاد

قال هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب إنه فخور بدعم المصريين والجزائريين لمنتخبه، مشيرا إلى أنه سيجري عددا من التغييرات ضد جنوب إفريقيا وشدد على أهمية التأهل كأول مجموعته.

وصرح رينار للصحفيين قائلا: "فريقنا بحاجة للتركيز في مواجهة جنوب إفريقيا، نحن لا نريد خسارة المباراة للتأهل كأول مجموعتنا".

وأضاف "ستكون هناك تعديلات في تشكيل المنتخب ضد الأولاد، وسأحدد التشكيل بعد مران اليوم".

وواصل "فخور جدا بوجود مشجعين مصريين وجزائريين يدعمون المغرب".

وأتم "لا أعرف إذا ما كان حكيم زياش سيلعب أم لا، لكن تشكيلنا سيكون مختلف تماما ضد جنوب إفريقيا، من الممكن ألا يشارك في المباراة".

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بعده كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ناميبيا المجموعة بدون أي نقاط.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا يوم الإثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم في تمام السادسة مساء.