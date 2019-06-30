مؤتمر مدرب كوت ديفوار: نطمح لاستكمال مشوار البطولة للنهاية

الأحد، 30 يونيو 2019 - 12:52

كتب : عاطف شادي

إبراهيم كمارا مدرب كوت ديفوار

قال إبراهيم كمارا مدرب كوت ديفوار إن فريقه يطمح للذهاب بعيدا في كأس الأمم واستكمال مشوار البطولة للنهاية، مشيرا إلى أنه سيجري بعض التغييرات في مواجهة ناميبيا في آخر جولات دور المجموعات.

وصرح كمارا في المؤتمر الصحفي قائلا: "مواجهة ناميبيا صعبة، هدفنا الأساسي هو الفوز والتأهل".

وأضاف "هدفنا ليس الفوز والتأهل فقط بالطبع، بل الذهاب بعيدا في البطولة واستكمال المشوار إلى النهاية".

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وواصل "سأجري بعض التغييرات في التشكيل ضد ناميبيا، وسأضخ ببعض الدماء الجديد لمنح الفرصة للاعبين آخرين لتقديم مستوى متميزا".

وأكمل "سأركز في التشكيل على الطابع الهجومي للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث".

وأتم "سيرجي أورييه سيغيب عن المباراة لكنه سيعود لنا بعد التأهل".

وتستعد كوت ديفوار لمواجهة ناميبيا في آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الرابعة يوم الإثنين في تمام الرابعة عصرا.

وتحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن كوت ديفوار صاحب المركز الثاني والتي تتساوى مع جنوب إفريقيا في نفس عدد النقاط برصيد 3 نقاط لكل منهما.

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