مؤتمر مدرب كينيا: منتخب السنغال فريق قوي جدا ولكن ينقصه الحماس

الأحد، 30 يونيو 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

ميشيل أولونجو يحتفل بهدف كينيا في تنزانيا

يعلم ستباستيان ميني المدير الفني لمنتخب كينيا أن مباراة السنغال ستكون صعبة جدا خاصة وان منتخب أسود التيرانجا يضم أكثر من لاعب مميز وعلي رأسهم ساديو ماني نجم الفريق.

المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من السنغال وكينيا، وصفر من النقاط لتنزانيا.

وأوضح سباستيان أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة الهامة وسيسعي بكل قوة لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

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وأشار ميني أنه يعرف مدي قوة المنتخب السنغالي وسيتعامل بخطة جيدة تساعده في الفوز في هذه المباراة

وشدد المدير الفني لمنتخب كينيا على أنه سيحاول أن يستغل الفرص من أجل الفوز في هذا اللقاء.

ويرى مدرب كينيا أن منتخب السنغال فريق قوي جدا ولكن ينقصه الحماس وأنه فريق يقدم مستويات مميزة ولكن يحتاج لبعض الأمور حتي يفوز ببطولة الأمم الإفريقية خاصة وأنه من الغريب أن يكون فريق جيد ولا يحصل علي البطولة.

وشدد المدير الفني لمنتخب كينيا علي أنه لن يلعب لقاء السنغال تحت أي ضغط وان منتخب السنغال هو من يلعب تحت ضغط وان التعادل يكفيه في هذه المباراة.

وكشف ستباستيان أن خسارة السنغال أمام الجزائر لا تقلل من قوة المنتخب السنغالي.

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