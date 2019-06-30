الأهلي يخوض ودية يوم الأربعاء.. وجلسة بعد المران بين لاسارتي وصلاح محسن

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي يوم الأربعاء المقبل كموعد من أجل إقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها بعد، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وتهدف المباراة لتجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة العناصر قبل التوجه إلى إسبانيا لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون يوم الجمعة.

وخاض الأهلي تدريباته الصباحية يوم الأحد على أن يواصل التدرب مساء نفس اليوم، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي بالتدرب على فترتين، صباحية ومسائية.

وألقى لاسارتي محاضرة نظرية على لاعبيه قبل انطلاق المران، ثم خضع بعدها لاعبي الأهلي لفقرة بدنية مكثفة تحت قيادة أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.

وشهد المران الصباحي يوم الأحد، تركيز الجهاز الفني على سرعة نقل الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة، وقاد سيباستيان إيجورين مساعد المدرب وحدة تدريبية خاصة للاعبين تم التركيز خلالها على تلك التمريرات.

وخصص الجهاز الفني كذلك فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الصباحي، بقيادة لاسارتي، تخللها بعض التعليمات الفنية الخاصة بتمرير الكرة من المنتصف إلى الجبهتين اليمنى واليسرى، قبل إرسالها إلى اللاعبين في منطقة الجزاء.

وعقد لاسارتي مدرب الأهلي جلسة مطولة عقب نهاية المران مع صلاح محسن مهاجم الفريق بعد نهاية المران الصباحي، تضمنت الحديث عن بعض الأمور الفنية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد يتخلله عدة مباريات ودية.

وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة أليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا، في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تعود يوم 16 من نفس الشهر بطائرة خاصة لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

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