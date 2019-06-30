روني: فان جال أفضل مدرب عملت معه لـ3 أسباب وجدتها معه فقط

قال واين روني لاعب دي سي يونايتد، إن لويس فان جال مدربه السابق في مانشستر يونايتد كان أفضل مدرب عمل معه على الإطلاق، وذلك لمهاراته التكتيكية والطريقة التي يستعد بها للمباريات. وذلك حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

واين روني النادي : دي سي يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح صاحب الـ33 عاما قائلا: "فان جال هو أفضل مدرب عملت معه على الإطلاق، مهاراته التكتيكية، وطريقته في التحضير للمباراة، وانتباهه لأفضل وأدق التفاصيل".

وأضاف "وجدت كل ذلك رائعا، وأعجبت بذلك فيه، لم أر ذلك في أي طاقم تدريبي من قبل".

وواصل "فان جال يعلم أن الطريقة التي يعمل بها صعبة على اللاعبين، أخبرته بذلك حينما كان مدربا لنا وتحدثا كثيرا معا".

وتابع "ندمت للطريقة التي انتهى بها الأمر، أعلم شيئا واحدا أكيدا، أنني تعلمت الكثير منه وسأستخدم تلك الدروس حينما أصبح مدربا".

وتولى فان جال تدريب مانشستر يونايتد في الفترة من 2014 وحتى 2016 وتوج مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في آخر موسمه الثاني مع النادي، وأقيل من منصبه بعد 24 ساعة من الفوز بذلك اللقب بعد فشل الفريق في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وتطرق روني للحديث عن إمكانية تدريبه لأحد الفرق قائلا: "كان أمرا رائعا أن أرى فرانك لامبارد وستيف جيرارد يحصلان على تلك الفرص مع أندية كبيرة، منحني ذلك أملا لأنني أفكر في هذه الأمور".

وتولى لامبارد تدريب فريق ديربي كاونتي ووصل معه لنهائي دورة التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكنه فشل أمام أستون فيلا الذي خطف البطاقة منه، وهو مرشح حاليا لتدريب تشيلسي، أما جيرارد فيدرب فريق رينجرز الاسكتلندي، واحتل وصافة جدول الترتيب خلف سيلتك البطل.

وواصل "لكن حاليا، استمتع بحياتي كلاعب كرة قدم، أرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب".

وأتم "بدنيا، أشعر أنني بخير ولا زلت طموحا، لكن حينما تنتهي مسيرتي، سأفكر في كافة الخيارات".

وانضم روني إلى دي سي يونايتد في صيف 2018 قادما من إيفرتون، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى ديسمبر 2021.

وشارك النجم الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

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