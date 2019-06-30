مدرب السنغال يتحدث عن ضرورة إسقاط كينيا وأزمة التشكيل رغم كثرة الإصابات

أوضح أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه سيلعب مباراة فريقه أمام كينيا من أجل الفوز فقط ولا بديل عنه لحسم الصعود رسميا من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية.

المنتخب الجزائري في الصدارة بست نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من السنغال وكينيا، وصفر من النقاط لتنزانيا.

وأعرب سيسيه عن حزنه للخسارة في لقاء الجزائر مشيرا إلي أنهم لعبوا أول 25 دقيقة في اللقاء بشكل جيد، حسب تصريحاته بمؤتمر صحفي صباح الأحد,

كما عبر سيسيه عن استيائه من أداء التحكيم ولكنه شدد على أنه لن يتحدث عن حكم اللقاء.

وكشف مدرب أسود التيرانجا أنه لن يجري تغييرات جذرية في التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ علي القوام الأساسي.

وشدد أن لديه بعض الإصابات في الفريق ولكن بعض اللاعبون سيعودون في هذه المباراة وسيعوضوا غياب المصابين.

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