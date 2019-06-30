مدرب السنغال يتحدث عن ضرورة إسقاط كينيا وأزمة التشكيل رغم كثرة الإصابات

الأحد، 30 يونيو 2019 - 11:44

كتب : عاطف شادي

كيتا بالدي - السنغال - تنزانيا

أوضح أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه سيلعب مباراة فريقه أمام كينيا من أجل الفوز فقط ولا بديل عنه لحسم الصعود رسميا من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية.

المنتخب الجزائري في الصدارة بست نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من السنغال وكينيا، وصفر من النقاط لتنزانيا.

وأعرب سيسيه عن حزنه للخسارة في لقاء الجزائر مشيرا إلي أنهم لعبوا أول 25 دقيقة في اللقاء بشكل جيد، حسب تصريحاته بمؤتمر صحفي صباح الأحد,

أخبار متعلقة

زبير بية: منتخب تونس لا يملك صلاح أو محرز حتى يقهر منافسيه في أمم إفريقيا مدافع تونس يغيب عن مباراة الحسم أمام موريتانيا اليوم الإفريقي – مصر تناطح أوغندا.. وتأهُل تاريخي مُنتظَر لضمان الصدارة ومزيد من الثقة.. مصر في مواجهة متكررة أمام أوغندا

كما عبر سيسيه عن استيائه من أداء التحكيم ولكنه شدد على أنه لن يتحدث عن حكم اللقاء.

وكشف مدرب أسود التيرانجا أنه لن يجري تغييرات جذرية في التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ علي القوام الأساسي.

وشدد أن لديه بعض الإصابات في الفريق ولكن بعض اللاعبون سيعودون في هذه المباراة وسيعوضوا غياب المصابين.

اقرأ أيضا:

تشكيل المنتخب المتوقع – صلاح أساسي أمام أوغندا.. وإجراءات احترازية لتفادي الإيقافات

رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

نجوم الكرة المصرية يجيبون لـ في الجول - هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطئ فيه؟

قبل الجولة الثالثة.. فرص تأهل وطرق 23 منتخبا في كأس أمم إفريقيا

استبعادات وإصابات وإضرابات.. ملخص أزمات منتخبات أمم إفريقيا

السنغال أليو سيسيه

نرشح لكم

أخر الأخبار

الاتحاد الجزائري يوزع تذاكر مجانية للجماهير لحضور لقاء تنزانيا 4 ثاتيه | مصر 2019
الأهلي: الخطيب يكلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي 4 دقيقة | الدوري المصري
انت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا 8 دقيقة | مصر 2019
ضيوف: صلاح وماني وأوباميانج حصدوا جائزة الحذاء الذهبي لأنهم لم يتركوا فرقهم منتصف الموسم ساعة | مصر 2019
مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: سنبذل قصارى جهدنا.. وشرط وحيد يحقق الفوز ساعة | مصر 2019
بيرسي تاو: هدفنا الفوز ضد المغرب للتأهل إلى دور الـ16.. الظروف صعبة وضدنا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك