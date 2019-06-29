بلماضي: سر تفوق الجزائر؟ الاحترام والالتزام السائد بين الجميع

قال جمال بلماضي مدرب الجزائر إنه من الوارد أن يدفع ببعض العناصر التي لم تشارك معه في مواجهتي كينيا والسنغال، ضد تنزانيا، مشددا على أن السر في تفوق محاربي الصحراء حتى الآن هو الاحترام والالتزام السائد بين الجميع.

وصرح بلماضي في المؤتمر الصحفي قائلا: "سنلعب ضد تنزانيا من أجل الفوز، تأهلنا بالفعل للدور التالي، لكننا نسعى كذلك لتحقيق الانتصار واللعب كأننا لم نتأهل".

وأضاف "من الوارد أن يتم الدفع ببعض العناصر التي لم تشارك في مباراتي كينيا والسنغال".

وواصل "السر وراء تفوق الجزائر خلال المباراتين الماضيتين هو الاحترام والالتزام الذي ساد بين جميع أفراد المنظومة من لاعبين وجهاز فني".

وتابع "نتحاور جميعا ونتعايش جميعا بروح الفريق الواحد".

وأتم "نسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة، وهي فرصة جيدة للمنافسة على الرغم من تواجد العديد من المنتخبات القوية، إلا اننا جاهزين تماما للعب ضد أي فريق".

ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن السنغال وكينيا، فيما يتذيل منتخب تنزانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره كينيا يوم الإثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

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