مدرب بوروندي: مباراة غينيا صعبة ولابديل عن الفوز

يرى أوليفييه نيانجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي أن مباراة الغد أمام غينيا غاية في الصعوبة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وقال نيانجيكو خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد باستاد السلام: "فريقنا سيلعب على الفوز فى مباراة الغد والانتظار لما ستسفر عنه باقي المجموعات لتحديد المتأهل للدور الثاني، لكن الفوز فى مباراة الغد حتمي رغم صعوبة المواجهة نظرا لقوة المنتخب الغيني ورغبته هو الآخر في تحقيق الفوز والتأهل".

وأضاف مدرب طيور السنونو "الهزيمة أمام مدغشقر في المباراة الماضية أمر أحزنني للغاية خاصة وأننا قدمنا مباراة قوية وأضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الانتصار. علينا بذل ما في وسعنا من أجل الصعود لدور الستة عشر".

وأشار أوليفييه "نحن في مجموعة صعبة تضم عددا من الفرق القوية مثل نيجيريا وغينيا ومدغشقر ولدينا لاعبين صغار في السن لديهم فرصة كبيرة خلال السنوات المقبلة لاكتساب خبرة المشاركة في البطولات الإفريقية".

وتابع "حاولنا في مباراة نيجيريا بكل قوة ولعبنا مباراة قوية لكن خبرة لاعبي منتخب نيجيريا حسمت المباراة وكنا نأمل في تحقيق الفوز على مدغشقر فى المباراة الماضية إلا أن غياب التوفيق كان سببا فى خسارتنا أيضا".

وفي ذات الجانب تحدث ساديو براهينو مهاجم المنتخب البوروندي ولاعب ستوك سيتي قائلا: "جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية ولدينا الرغبة فى إحراز الفوز في مباراة الغد وسنبذل قصارى جهدنا كلاعبين من أجل التأهل للدور الثاني".

وأكمل "لم نكن موفقين في مباراتي نيجيريا ومدغشقر على الرغم من أننا لعبنا بشكل جيد طوال شوطي المباراتين لكننا خسرنا في النهاية بأخطاء بسيطة كان من الممكن أن نتلاشاها".

وعن احتمالية غياب نابى كيتا نجم منتخب غينيا، رد براهينو "المنتخب الغيني لا يعتمد على لاعب بعينه ونحن نركز على مواجهة فريق يضم 11 لاعبا دون النظر للأسماء وكما أشرت فإن جميع لاعبي منتخب بوروندي لديهم رغبة حقيقية في تحقيق الفوز وإسعاد شعبنا".

وتلتقي بوروندي غدا الأحد مع غينيا على استاد السلام في ختام مباريات المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب النيجيري قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله بالفعل، يليه مدغشقر بـ 4 نقاط وغينيا بنقطة وبوروندي بدون نقاط.

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