كيتا: الإصابة قد تحرمني من اللعب ضد بوروندي

السبت، 29 يونيو 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا - نيجيريا - ويلفريد نديدي

قال نابي كيتا قائد منتخب غينيا إن الإصابة قد تحرمه من المشاركة في مواجهة بوروندي المقبلة بدور المجموعات، إلا أنه ينتظر النتيجة النهائية للفحوصات اليوم السبت.

وصرح كيتا للصحفيين في المؤتمر قبل المواجهة: "المدرب فضل خروجي عن البقاء مصابا ضد نيجيريا".

وواصل "يوم بعد يوم أشعر بتحسن ومن الوارد أن أشارك كأساسي في مواجهة الغد، وأيضا من الوارد غيابي عن المواجهة".

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وأكمل "اليوم سيتم تحديد إذا ما كنت قادرا على المشاركة أو ستتم إراحتي".

وتابع "مسؤولو ليفربول وافقوا على عودتي من أجل الانضمام للمنتخب لخوض مواجهات كأس الأمم على الرغم من عدم اكتمال شفائي بشكل نهائي".

وأتم "مواجهة الغد ستكون صعبة بلا شك ولا يوجد فريق ضعيف وآخر قوي في إفريقيا، جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية كبيرة من أجل حسم التأهل للدور التالي".

كيتا خرج في الدقيقة 71 مصابا في خسارة فريقه بنتيجة 1-0 من نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية، وشارك بدلا منه الحسن باناجورا.

المنتخب الكيني حصد نقطة وحيدة من تعادل بنتيجة 2-2 ضد مدغشقر في الجولة الأولى، ولديه مباراة وحيدة متبقية.

وتواجه كينيا نظيرتها بوروندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الأحد.

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